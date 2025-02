All'Excelsior di Empoli il film restaurato 'In the Mood for Love di Wong Kar-wai'

L’associazione il CULTURALE CINECLUB EMPOLESE, nell’ambito della programmazione di febbraio legata alla figura della donna, MARTEDI’ 25 FEBBRAIO alle ore 21.30, presso i locali del Cinema Excelsior in Via Cosimo Ridolfi 75 a Empoli, presenta In the Mood for Love di Wong Kar-wai, che torna al cinema restaurato in 4K per il suo 25esimo anniversario. Hong Kong, 1962. Chow (Tony Leung), redattore capo di un quotidiano locale, trasloca con sua moglie in un nuovo appartamento situato in un immobile abitato per lo più da persone della comunità di Shanghai. Incontra Li-zhen (Maggie Cheung), una donna giovane e molto bella che si è appena trasferita lì insieme a suo marito.

La donna lavora come segretaria in una ditta di esportazioni, mentre suo marito è rappresentante per conto di una società giapponese, pertanto viaggia frequentemente per affari. Dato che anche sua moglie è spesso fuori casa, Chow trascorre molto tempo in compagnia di Li-zhen. Si ritrovano spesso a giocare a mah-jong o a discutere degli ultimi pettegolezzi. Chow e Li-zhen diventano molto amici, fino a quando scoprono che i loro rispettivi coniugi hanno una relazione… Più di qualcuno l’ha definito il più grande film d’amore nella storia del cinema !

