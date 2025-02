ABC Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket del weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Inizia con la sconfitta in casa della Baloncesto la seconda fase dell’Under 19 Regionale, che cade a Firenze per 65-58. Dopo un ottimo approccio, che vale il +5 dopo dieci minuti (14-19), nel secondo quarto i gialloblu subiscono la rimonta dei locali, che ricuciono e mettono la testa avanti all’intervallo (34-31). Nella seconda parte la gara scivola via sul punto a punto, finché nel finale i fiorentini sono più concreti e si prendono i due punti.

Prossimo impegno domenica 2 marzo alle 18 al PalaBetti contro i Jokers Firenze.

Baloncesto Firenze – Abc Castelfiorentino 65-58

Tabellino: Parilla 11, Giglioli 8, Kamberaj 8, Bernardoni 8, Altamore 8, Uci 2, Macalindong 2, Fiorentini 4, Bici 3, Barlabá 2. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-19, 21-12, 13-12, 17-15

UNDER 17 GOLD

Seconda sconfitta consecutiva per gli Under 17, che al PalaBetti cedono il passo al Bottegone per 49-70. Gara rimasta in bilico giusto il tempo del primo quarto (9-11), preludio ad una seconda frazione a senso unico in cui gli ospiti alzano il ritmo e scappano via andando al riposo lungo sul 19-40. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu prendono le misure e ne emerge una seconda parte più equilibrata, ma ormai il divario è troppo ampio e al Bottegone basta amministrare.

Prossimo impegno domenica 2 marzo alle 11:30 al PalaGilardetti contro Vela Viareggio.

Abc Castelfiorentino – Bottegone Basket 49-70

Tabellino: Rosi 16, Baldi 11, Costantini 12, Bufalini 10, Garbetti, Fedeli, Simoncini, Bini, Pagliai, Zampacavallo, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 9-11, 10-29, 15-18, 15-12

UNDER 15 GOLD

Si chiude con la sconfitta casalinga per mano di Spezia la prima fase degli Under 15, che al PalaBetti si arrendono per 67-75. Gara tutta in salita quella dei gialloblu, che nel primo quarto subiscono la verve degli ospiti e chiudono a -10 (16-26). Nel secondo parziale la reazione castellana riporta la sfida in equilibrio all’intervallo (32-36), ma dagli spogliatoi rientra soltanto Spezia che nella terza frazione piazza un break di 8-29 e al 30′ sembra far partire i titoli di coda (40-65). Nell’ultimo quarto i gialloblu si riprendono dal black out, alzano l’intensità e tornano fino a -5 (62-67). Una splendida rimonta che però non basta per ribaltare i giochi: negli ultimi giri di lancette gli ospiti gestiscono quei due/tre possessi di vantaggio che la vittoria sulla via di Spezia.

Adesso settimana di sosta in attesa dei calendari della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Spezia Lab Future 67-75

Tabellino: Pirrone 8, Di Carlo 12, Pagliai 22, Profeti 8, Paniccià 5, Bertelli 2, Capuana 4, Bianchi 6, Capocchini, Di Vilio, Giovannoni ne. All. Guerriero.

Parziali: 16-26, 16-10, 8-29, 27-10

UNDER 14 GOLD

Tornano a sorridere gli Under 14, che al PalaBetti si impongono sull’Union Basket Campi con un perentorio 61-42. Gara subito indirizzata dai gialloblu, che prendono in mano l’inerzia fin dalla palla a due toccando la doppia cifra di vantaggio a metà gara (34-24). Un divario che nella seconda parte la truppa castellana è brava a gestire ed incrementare, per poi amministrare con autorità la volata finale.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 16 sul parquet del Valdelsa.

Abc Castelfiorentino – Union Basket Campi 61-42

Tabellino: Pirrone 18, Profeti 21, Giovannoni 12, Barbieri 2, Faffi 1, Scherillo 2, Bertelli 3, Anton 2, Torregrossa, Cipolla N., Cipolla T., Gazzarrini. All. Guerriero.

Parziali: 20-14, 14-10, 13-9, 14-9

UNDER 13 REGIONALE

Buona anche la seconda per gli Under 13 targati Boston Celtics, che al PalaGilardetti chiudono senza troppi patemi la pratica Terranuova per 58-34. Gara in solido controllo quella dei gialloblu, autori di una bella prestazione corale che permette di amministrare con autorità fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 20:30 sul campo di Sansepolcro.

Abc Castelfiorentino – Terranuova Basket 58-34

Sono scesi in campo: Sordi, Marzuoli, Galli, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Iori, Costa, Scarscelli, Bargigli, Cetti. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

In casa della capolista niente da fare per le ragazze castellane, che a Terranuova Bracciolini cadono per 74-25. Dopo un buon approccio, che permette alle gialloblu di restare in scia nella prima parte, al rientro dagli spogliatoi le locali piazzano il break decisivo scavando il solco al 30′ e poi gestendo la forbice nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 16 al PalaGilardetti contro Montecatini.

Terranuova Basket – Basket Castelfiorentino 74-25

Tabellino: Jahelezi N. 14, Mancini 3, Dainelli 4, Murati 2, Montanelli 2, Zenarti, Jahelezi S., Fontanelli, Latini, Ciampolini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 12-7, 20-12, 22-2, 20-4

MINIBASKET

Arriva un bellissimo en plein per il Minibasket gialloblu. Gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli sono corsari a Terranuova Bracciolini, dove si prendono la vittoria ai punti per 31-40. Bis di successi casalinghi per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi: il gruppo Giallo batte l’Use Empoli, mentre il gruppo Blu ha la meglio su Tavarnelle. Infine, vittoria senza storia per gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che al PalaBetti superano con ampio margine i pari età di Valdisieve.

Sabato 1 marzo in campo tutti i gruppi Aquilotti: gli Aquilotti Big Gialli alle 11:30 faranno visita al Montesport, gli Aquilotti Big Blu alle 16 saranno attesi a Mugello, mentre gli Aquilotti Small alle 14 saranno impegnati a Firenze sponda Pino. Al PalaBetti, invece, sarà la volta degli Scoiattoli Big, che alle 16 riceveranno la visita della Freccia Azzurra. Domenica 2 marzo, sempre al PalaBetti, in programma la tappa Pulcini, con i gialloblu che dalle 9 alle 13 ospiteranno i pari età di Use Empoli, Etrusca San Miniato, Basket Calcinaia e Bellaria Pontedera, mentre al PalaGilardetti gli Esordienti alle 9:30 ospiteranno la Baloncesto.