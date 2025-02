Aggredisce con coltello vigilantes al supermercato, rintracciato a Napoli

Un uomo di nazionalità tunisina è stato sottoposto a fermo a Napoli per l'aggressione avvenuta il 14 febbraio ad Arezzo, ai danni di un vigilante in servizio presso il supermercato Conad di via Guido Monaco. La guardia, dopo aver sorpreso l'uomo con generi alimentari rubati e averlo invitato a pagare, è stata prima minacciata e poi aggredita con un coltello da caccia, riportando una prognosi di 10 giorni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sospetto, inizialmente fuggito, sarebbe tornato dopo essersi procurato l'arma per colpire il vigilante. L'uomo, immigrato irregolare, è stato rintracciato a Napoli dalla squadra mobile di Arezzo e fermato con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina impropria e minacce aggravate. Il gip di Arezzo, su richiesta del pm, ha disposto la custodia cautelare in carcere, che è stata notificata al fermato.

