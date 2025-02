Al via i corsi per il personale sanitario dell’Asl Toscana sud est per prevenire e ridurre le aggressioni

Risolvere o diminuire l’intensità della tensione e dei comportamenti aggressivi dell’utente che si ha di fronte attraverso tecniche di appropriata interazione e comunicazione. Sono questi gli obiettivi dei corsi per prevenire e ridurre le aggressioni al personale e organizzati dall’area dipartimentale Sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Il ciclo formativo partirà il 27 febbraio e coinvolgerà il personale dell’Asl Toscana sud est, in particolare delle aree e dei contesti lavorativi statisticamente più a rischio come pronto soccorso, emergenza territoriale, salute mentale, servizi per la dipendenza, aree di degenza, servizi di assistenza sociale e assistenza domiciliare.