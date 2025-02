Alla Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana ecco "Non avere paura del buio"

"Non avere paura del buio", la raccolta di filastrocche pedagogiche scritte dalla pedagogista toscana Mariangela Giusti, edite da Junior Bambini di Bergamo, arriva alla Biblioteca dei Ragazzi in piazza della Pace a Sovigliana - Vinci, con la presentazione in calendario il 26 febbraio alle 17.30.

Un libro per bambini e ragazzi, che si possono perdere con la fantasia nei testi e nelle bellissime illustrazioni a cura di Alessia Roselli, ma anche e soprattutto per insegnanti, genitori, educatori ed educatrici, che possono ispirarsi alle schede didattiche che accompagnano le 16 filastrocche.

Filastrocche per parlare di cosa? Di famiglia, amicizia, viaggi da paesi lontani, accoglienza, momenti di passaggio dall'età infantile a quella adolescenziale e adulta.

Uno stile di scrittura solo apparentemente "leggero", che con leggerezza, metafore, iperboli e rime ci porta nel cuore di temi che vive quotidianamente chi ha a che fare con bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

La presentazione fissata per il 26 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi di piazza della Pace a Sovigliana è ad ingresso libero e rientra nella più ampia kermesse "Vinci, Città degli eventi".

Fonte: Ufficio stampa

