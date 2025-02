ASSOTIR PILULIMS, rinnovo organi dirigenti locali Presidenza e Consiglio Direttivo

Fin dalla sua costituzione nel 2019, infatti la sezione locale di ASSOTIR è stata guidata oltre che fondata, da Giovanni Capecchi, il quale ha ceduto il passo “per sopraggiunti limiti di età e per favorire anche un corretto e sano ricambio generazionale” ha dichiarato nel corso della riunione che si è svolta presso la sede Assotir Toscana ospitata nei locali del Gruppo Valiani a Santa Croce sull’Arno. Con il presidente è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo di cui fanno parte, in ordine alfabetico: Maurizio Battistoni, Roberto Bertini, Franco Buccolini, Andrea Capecchi, Pietro de Angeli, Paolo Gasperini, Lino Gjoka, Paolo Gjoni, Lorenzo Santini, Alberto Squilloni.

Gli impegni della nuova presidenza, ha affermato il neo Presidente Alessandro Giannini “sono sempre legati ai temi locali di rilevanza per le imprese di trasporto, a partire dai molti problemi legati alla viabilità, ma continueremo a lavorare anche sulla rappresentanza degli interessi delle imprese di trasporto nei confronti della committenza e nell’assistenza alle imprese sulle continue modifiche e sugli incessanti aggiornamenti normativi. E naturalmente perseverando nella ferma opposizione a chi volesse insistere con la proposta di un pedaggio per Fipili per i mezzi pesanti: una proposta che, si dovrebbe essere capito, non ha il consenso di nessuno eccetto i proponenti perché come abbiamo avuto di sintetizzare più volte è "ingiusta, iniqua e inefficace"