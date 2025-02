"Aumenta l'Imu a Santa Maria a Monte": la denuncia di Maccanti

IMU aumentata dal 19% all’82% circa per gli immobili a canone d’affitto concordato. IMU al massimo dell’aliquota (10,6) per gli immobili concessi in comodato gratuito tra familiari con aumento del 23%

Il Sindaco Del Grande dopo averci regalato gli aumenti sulla mensa, sul trasposto scolastico e sulla tari penalizzando cosi famiglie e attività per l’anno 2025, colpisce ancora i cittadini AUMENTANDO ANCHE l’IMU per gli immobili a canone di affitto concordato e per gli immobili concessi comodato d’uso gratuito tra familiari. L’aliquota salirà al 10,2 per i canoni concordati e al 10,6 per mille (massimo consentito) per l’uso gratuito.

I numeri ancora una volta parlano chiaro:

Per gli immobili concessi in comodato gratuito tra parenti (padre/figlio, nonno/nipote, ecc) la Giunta Del Grande ha COMPLETAMENTE ELIMINATO LA RIDUZIONE e pertanto l’IMU verrà applicata al MASSIMO dell’aliquota che quindi passa dall’ 8,6% al 10,6% . Un aumento di oltre il 23%.·

Un appartamento A/2 con rendita catastale di 600,00 euro che fino ad oggi pagava da 423 euro (nella fascia minima) a 650 euro (nella fascia massima) pagherà 772 euro con un aumento che va dal 19% all’ 82%.·

Per il comodato ad uso gratuito tra familiari un appartamento A/2 con rendita catastale di 600,00 euro che oggi pagava 866 euro pagherà 1.068 euro con un aumento che arriva al 23%.

Una decisione a dir poco incoerente per chi si è sempre mostrata fedelissima di Berlusconi: tutti noi ricordiamo la battaglia di Silvio Berlusconi sull’IMU ma a quanto pare neppure gli insegnamenti di Berlusconi hanno impedito alla Del Grande di colpire i nostri cittadini aumentando le aliquote.

La Giunta Parrella aveva congelato l’aliquota per entrambe le casistiche ad un massimo dell’8,6 per mille prevedendo benefici fiscali per i proprietari e vantaggi per gli inquilini che si traducevano in canoni di locazione ridotti rispetto alle medie del libero mercato

Quanti aumenti ancora dovranno aspettarsi i cittadini di Santa Maria a Monte?

Elisabetta Maccanti - Viviamo Santa Maria a Monte

