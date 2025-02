Basket Castelfiorentino ko con Montecatini, ma ottima prova

Si infrange sul più bello il sogno del Basket Castelfiorentino di frenare la corsa della capolista Montecatini. Con un ultimo quarto a senso unico le termali ribaltano l’inerzia di una sfida che le gialloblu conducono fino al 30′: 59-52 il finale al PalaVinci. Le ragazze di Gianni Lazzeretti confermano le buone indicazioni emerse nelle ultime due giornate, andando davvero ad un passo dal colpo esterno, ma il black out nella frazione finale non permette di apporre la ciliegina sulla torta.

“Torniamo a casa con l’amaro in bocca per aver buttato al vento un vantaggio di 10 punti all’inizio del quarto periodo – commenta coach Lazzeretti -. Avvio punto a punto e assoluto equilibrio, con sorpassi e contro sorpassi nella prima parte. Poi nel terzo quarto abbiamo alzato l’intensità a livello difensivo, allungando fino al +10 di fine tempino, vantaggio che abbiamo dilapidato nella quarta frazione non riuscendo a trovare soluzioni alla loro difesa 3-2 e abbassando il nostro livello di aggressività. Peccato perché ce la siamo giocata alla pari con la prima della classe, non riuscendo a capitalizzare quanto di buono messo in campo per 30 minuti”.

Grande equilibrio nella prima parte, con le squadre che vanno a braccetto fino al 26-27 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu alzano l’intensità e provano per prime a dare la scossa, toccando il +10 alla terza sirena (37-47). Nell’ultimo quarto, però, le padrone di casa cambiano passo e si prendono la scena, mettendo la testa avanti per poi decidere la sfida negli ultimi possessi.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 19 al PalaGilardetti contro il Ficeclum.

PALL. FEMMINILE MONTECATINI – BASKET CASTELFIORENTINO 59-52

Tabellino: Bellantoni 7, Banchelli 10, Caparrini 14, Baldinotti 7, Moustakalle 2, Bandinelli 5, Ancillotti 2, Calugi 3, Dani 2, Lucchesi, De Felice, D’Ambrosio. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 9-10, 26-27 (17-17), 37-47 (11-20), 59-52 (22-5)

Arbitro: D’Accico di Pistoia.

Fonte: Abc - Ufficio stampa