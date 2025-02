Stazione Montelupo, Siamo Capraia e Limite: "Nessun incontro dei sindaci con Trenitalia sulla sicurezza"

La lista Siamo Capraia e Limite ha espresso "preoccupazione per il ritardo nell'incontro tra Trenitalia e i sindaci di Montelupo e Capraia e Limite, annunciato due settimane fa tramite la stampa per affrontare il degrado della stazione che serve i due comuni. Pur comprendendo la necessità di tempi tecnici, il gruppo si è chiesto quanto ancora si dovrà attendere affinché l'incontro si concretizzi".

Secondo la lista, "l'obiettivo dell'incontro dovrebbe essere quello di ottenere risultati concreti e non semplici dichiarazioni di circostanza da parte di Trenitalia. In particolare, ha sottolineato la necessità di installare almeno quattro telecamere di sicurezza collegate con la Polfer di Empoli, soprattutto alla luce dei nuovi atti di vandalismo che hanno colpito la stazione".

Siamo Capraia e Limite ha inoltre ribadito "l'importanza di garantire ai pendolari una stazione sicura e accessibile, evidenziando come il continuo ripetersi degli atti vandalici non debba tradursi in un aumento dei costi di biglietti e abbonamenti. Infine, ha affermato che, qualora fosse invitata, l’opposizione non mancherebbe di dare il proprio contributo, come già fatto in passato".

