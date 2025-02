Carnevale a Spicchio e Sovigliana, come cambia la viabilità

Dopo una settimana di pausa ritorna il Carnevale sulle Due Rive, organizzato dall’omonimo comitato, e ritornano dunque anche le necessarie modifiche alla viabilità perché la manifestazione avvenga in sicurezza.

Come di consuetudine, anche domenica 2 marzo saranno interessati Viale Togliatti e le strade limitrofe. Nello specifico, il viale di Spicchio e Sovigliana verrà interdetto alla sosta (dalle 10 alle 23.30) e al traffico (dalle 14 alle 23.30) fra la rotatoria di Via Filzi/Via Sauro e la rotatoria di Via Alighieri/Via Sanzio; nelle vie limitrofe interessate dalle modifiche, verranno segnalate le deviazioni e le prescrizioni dell’ordinanza n. 24 del 6 febbraio.

Il traffico per Empoli dovrà essere spostato sulle seguenti vie: Via Turati, Via della Costituente, Via Empolese e Via Battisti; il traffico veicolare da Empoli verso Vinci dovrà essere indirizzato in Via Sauro, via R. Sanzio.

Inoltre, con l'ordinanza sindacale n. 21 del 4 febbraio è istituito il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine, consentendo la sola somministrazione, previa mescita, in bicchieri di plastica o carta.

Chiusura del ponte De Gasperi

Chiuderà anche il ponte De Gasperi, che collega Spicchio a Empoli. Per consentire infatti il lancio dei fuochi d’artificio che festeggiano la chiusura dell’edizione 2025 del carnevale, la Città Metropolitana, a cui è deputata la gestione della strada provinciale 13, su cui ricade il ponte, ha emesso l’ordinanza n. 374 del 10 febbraio 2025, con la quale chiude al transito lo stesso ponte dalle 17.30 alle 19 di domenica 2 marzo 2025.

I dettagli

📍 Viale Togliatti, tratto compreso fra le rotatorie di Via Filzi/Via Sauro (rotatoria "del Birindelli") e di Via Alighieri/Via Sanzio (rotatoria "del Bar Leonardo")

divieto di sosta dalle 10 alle 23.30

Divieto di transito dalle 14 alle 23.30

📍 Via Alighieri, tratto compreso tra Via Fedi e Viale Togliatti

divieto di transito dalle 14 alle 18.30 (eccetto residenti)

📍 Via Caduti del Lavoro

divieto di sosta dalle 10 alle 23.30

📍 Via Empolese, dal civico 61 al civico 65

divieto di sosta dalle 14 alle 23.30

📍 Via Caduti del Lavoro

doppio senso di circolazione dalle 10 alle 23.30

📍 Via Marmugi, tratto fra Viale Togliatti e Via Sanzio

divieto di transito dalle 14 alle 23.30, eccetto residenti

📍 Via Filzi, tratto da Viale Togliatti a Via Cairoli

divieto di transito dalle 14 alle 18.30, eccetto residenti

Deviazioni

Il traffico per Empoli dovrà essere spostato sulle seguenti vie: Via Turati, Via della Costituente, Via Empolese e Via Battisti.

Il traffico veicolare da Empoli verso Vinci dovrà essere indirizzato in Via Sauro, via R. Sanzio.

Con l'ordinanza sindacale n. 21 del 4 febbraio è istituito inoltre il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine, consentendo la sola somministrazione, previa mescita, in bicchieri di plastica o carta.

