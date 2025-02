Un certaldese in Serie A: esordio con l'Empoli per Thomas Campaniello

Un certaldese esordisce in Serie A con l'Empoli. A soli sedici anni Thomas Campaniello è uno dei calciatori più giovani a giocare nella Serie A 2024-25, i primi minuti tra i grandi sono arrivati nell'ultimo weekend. In Empoli-Atalanta, finita 0-5, Campaniello ha fatto il suo ingresso in campo con gli azzurri.

Classe 2008, è entrato al 72esimo quando il risultato era compromesso, ma si è comunque messo in mostra e ha sfiorato il gol nel finale. C'è molta contentezza per lui per l'esordio e in molti sui social stanno esultando.

C'è anche Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo, che plaude così al 'pupillo' certaldese: "Il nostro territorio continua a dimostrarsi una fucina di talenti sportivi. Notizie come questa inorgogliscono tutta Certaldo che non farà mai mancare il proprio supporto e affetto verso le proprie eccellenze. Caro Thomas, come certaldesi tifiamo per te e ti facciamo un grande in bocca al lupo, nella speranza che questo non sia che il primo di tanti traguardi!".

