Cultura: 1,3 milioni di euro per musei e ecomusei di rilevanza regionale

Ammonta a un milione e 300mila euro lo stanziamento della Regione Toscana per l’erogazione del contributo ordinario 2025 ai musei e agli ecomusei di rilevanza regionale (avviso pubblicato sul BURT n. 8 parte terza del 19.02.2025) ed è così suddiviso:

- il 60% delle risorse disponibili, cioè 780.000 euro, è distribuito in parti uguali ai musei/ecomusei inseriti in graduatoria;

- il restante 40% delle risorse disponibili, pari a 520.000 euro è distribuito in base al punteggio ottenuto da ciascun museo/ecomuseo in relazione a un set definito di standard qualitativi minimi richiesto dalla modulistica allegata all’avviso.

“Grazie al sostegno della Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani - i 118 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di ‘ente di rilevanza regionale’ potranno svolgere più serenamente le proprie attività ordinarie e sviluppare ulteriormente l’offerta culturale. Potranno anche realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori e l’infrastrutturazione tecnologica”.

L’avviso di contributo ordinario annuale previsto dalla normativa regionale è rivolto ai 118 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di rilevanza regionale, ed ha il fine di supportarli nello svolgimento delle proprie attività ordinarie e nello sviluppo della propria offerta culturale.

L’avviso si inserisce in un’ampia azione di supporto alla crescita dei musei del territorio toscano da parte della Regione. La legge regionale 21 del 2010, infatti, sostiene il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, anche in osservanza del Decreto Ministeriale n.113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”.

Le informazioni relative all’avviso e i materiali sono scaricabili alla pagina web:

https://www.regione.toscana.it/musei

Fonte: Regione Toscana