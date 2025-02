Fiorentina, passa la paura: Kean dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico

"ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".

Basta una nota e torna il sereno, almeno a livello extra-campo, per la Fiorentina. Tanta è stata la paura per quanto successo a Verona nella partita con l'Hellas. Moise Kean era stato portato via in ambulanza dopo uno scontro con una dura botta alla testa.

Molta la paura per il calciatore piemontese, si è accasciato a terra ed è stato portato via e ricoverato in ambulanza. C'è chi ha rivissuto i momenti di panico del 1 dicembre, quando Edoardo Bove ebbe un malore in Fiorentina-Inter.

Kean ha subito un trauma cranico, non è mai stato in pericolo ma compagni e tifosi viola sono rimasti in apprensione. Tutto è rientrato dopo la notte, adesso Kean può tornare a Firenze.