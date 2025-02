First Lego League Challenge, alla squadra del Piero della Francesca di Arezzo il premio "Stella Nascente"

Per la prima volta, la città di Arezzo con la squadra Moby Brick dei ragazzi dell’I.C.Piero della Francesca ha avuto una sua rappresentanza alla First Lego League Challenge che si è tenuta sabato 22 febbraio a Firenze. Il team, formato da dieci studenti della secondaria di I grado delle classi seconda e terza, si è allenato nei pomeriggi scolastici, lavorando con impegno e passione sotto la guida dei coach Giordano Martini e Matteo Perotti.

La First Lego League Challenge è una competizione internazionale che combina scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) con il mondo della robotica e dell’innovazione. Le squadre, formate da ragazzi tra i 9 e i 16 anni, si sfidano in tre prove principali:

Robot Game: costruzione e programmazione di un robot LEGO per completare missioni su un campo di gara.

Robot Design: progettazione di un robot efficiente, robusto e con un codice ottimizzato.

Progetto di Innovazione: sviluppo di una soluzione innovativa legata al tema annuale della competizione.

Oltre a queste sfide, i team devono dimostrare i Core Values della competizione, mettendo in pratica collaborazione, creatività e spirito di squadra. Nonostante fosse il loro primo anno di partecipazione, i Moby Brick hanno ottenuto un risultato straordinario alla selezione regionale, svoltasi nel capoluogo toscano presso l’Istituto Morgagni. L’evento ha riunito squadre da tutta la Toscana, creando un'entusiasmante occasione di confronto e crescita. La squadra aretina si è classificata 9ª su 30 nel Robot Game, una prestazione eccellente per un team esordiente conquistando il premio "Stella Nascente". A rendere ancora più speciale questa esperienza è stato proprio il premio "Stella Nascente", assegnato alla squadra che si è distinta per il potenziale dimostrato e per la crescita durante la competizione. Un riconoscimento che ha colto di sorpresa i ragazzi e i loro coach, ma che testimonia il talento e l’impegno della squadra.

"L’esperienza alla First Lego League - ha dichiarato il dirigente scolastico, professoressa Rossella Esposito - è un risultato che premia l’impegno, la creatività e la dedizione dei nostri studenti. Siamo orgogliosi di vedere i ragazzi affrontare sfide innovative con passione e spirito di squadra. Questa prima partecipazione ha lasciato un segno indelebile che ha acceso in loro ancora più passione e determinazione. Ora guardano con entusiasmo al futuro, pronti ad affrontare nuove sfide e a vivere tante altre avventure nel mondo della robotica!".

Fonte: I.C. Piero della Francesca, Arezzo

