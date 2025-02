Incidente a Empoli in Fi-Pi-Li, forte traffico in superstrada

Si è verificato un incidente verso le 7.45 di oggi, lunedì 24 febbraio, a Empoli in superstrada. Nei pressi dello svincolo di Empoli Centro, in direzione Pisa, un veicolo sarebbe rimasto incidentato per motivi ancora da chiarire.

Non si sanno ancora la dinamica e il numero di mezzi coinvolti, ma si sa che una persona è stata presa in carico dai sanitari e portata in codice giallo in ospedale.

L'incidente è avvenuto tra Empoli Centro e Empoli Ovest. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari della Misericordia di Empoli.

Il traffico è rimasto molto congestionato dopo il sinistro e l'arrivo dei soccorsi, si registrano file di almeno un chilometro in entrambe le direzioni, anche verso Firenze.