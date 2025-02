Camion contro due auto, incidente mortale vicino Riparbella

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale a Riparbella, nel Pisano. Verso le 8.30 è avvenuto un frontale tra un camion e due auto sulla ss68 di Val di Cecina. Il conducente di un'auto è rimasto incastrato e poco dopo, è morto.

Sono rimasti intrappolati nell'altra auto due passeggeri che, feriti ma coscienti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine al fine di consentire i rilievi e il ripristino della circolazione.

"Sulla SS68 “Di Val Cecina” è chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 13,000 al km 14,000, a Riparbella, in provincia di Pisa, a causa di un incidente. Le deviazioni: per chi proviene da Casino sulla SP14, per chi proviene dalla SP29 e sulla SS68 sulla SP13" fanno sapere da Anas.

