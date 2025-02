Nuovi colpi dei ladri in zona Serravalle a Empoli

Continuano i colpi dei ladri a Empoli, stavolta nel quartiere di Serravalle. Le notizie si susseguono e si rincorrono sui social media. Nelle ore serali del weekend i malviventi si sarebbero intrufolati in alcune abitazioni di via Monaco e di via Abruzzo, avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari e svaligiando gli appartamenti.

"Hanno messo tutto a soqquadro e svaligiato tutto" scrive un'utente di un gruppo Facebook di Empoli in riferimento al furto di via Monaco. Tra i commenti spuntano anche altre testimonianze, tipo quella di via Abruzzo: "Sono entrati anche in un condominio, per un furto al primo piano". E un'altra persona: "In via Campania sono entrati due volte".

Le testimonianze di alcune persone parlano di ladri in fuga su un'Audi nera. Dei colpi sarebbero state avvertite anche le forze dell'ordine.