Lavori di Enel a Castelfiorentino: interruzione elettrica in quattro vie

Si informa che Enel Distribuzione ha provveduto a comunicare che domani, 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 16.00, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture situate agli indirizzi di seguito indicati.

IT001E41486611 - LOC PETRAZZI SN CASTELFIORENTINO il 25/02/2025 dalle ore 08:30 alle ore 16:30

IT001E04798431 - V DARWIN 17 CASTELFIORENTINO il 25/02/2025 dalle ore 08:30 alle ore 16:30

IT001E04798441 - V GATTI A. 7 CASTELFIORENTINO il 25/02/2025 dalle ore 08:30 alle ore 16:30

IT001E04798427 - V CIURINI 96AX CASTELFIORENTINO il 25/02/2025 dalle ore 08:30 alle ore 16:30

Si invitano pertanto i cittadini interessati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 803500.

