Leader dell'Innovazione 2025, nella top 130 tanta toscana: c'è anche Sammontana e Piaggio

In Italia, l'innovazione è fortemente legata al concetto di Made in Italy, che rappresenta l'eccellenza in vari settori. La conferma di questa forza emerge dalla ricerca 'Leader dell'Innovazione 2025', stilata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società globale che dal 2007 si occupa di dati e statistiche. La ricerca ha rivelato le 130 aziende italiane più innovative, con Ferrero in cima alla classifica. Tra le aziende presenti nella lista, spiccano anche importanti realtà toscane, come Sammontana, che si posiziona in una posizione di rilievo.

La Classifica

Al 22° posto troviamo Ambiogen Pharma, azienda farmaceutica con sede a Pisa, specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di farmaci propri e in licenza. Le sue principali aree terapeutiche includono il metabolismo osseo, il trattamento del dolore, le malattie rare, la diabetologia, la dermatologia e la respiratoria.

Whitesock, che occupa la 28ª posizione, è una società fiorentina che sviluppa serious games e progetti di gamification. Offrendo soluzioni interattive per l'educazione, la formazione, la responsabilità sociale d'impresa, la cultura aziendale e la divulgazione, si distingue per il suo impegno nell'innovazione.

Al 32° posto si trova Cridav Italia S.p.A., un'azienda con sede a Bientina che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore energetico, specializzandosi in soluzioni per il risparmio energetico e l'efficienza abitativa, tra cui impianti fotovoltaici, sistemi di climatizzazione e riscaldamento, infissi e pergole.

Qbitsoft S.r.l., che si piazza al 33° posto, è una realtà con sede a Pisa, attiva nel settore della consulenza e sviluppo di applicazioni e siti web per piccole, medie e grandi imprese. L'azienda offre anche servizi in ambiti come software gestionali, e-commerce, consulenza IT, cybersecurity e tecnologie AR/VR, con uffici operativi a Cascina e Catanzaro.

Al 41° posto, Gucci, la celebre casa di moda di lusso fondata a Firenze nel 1921 da Guccio Gucci, è conosciuta in tutto il mondo per le sue collezioni di abbigliamento, accessori, borse, scarpe e profumi, che coniugano eleganza e innovazione.

Sammontana Group, storica azienda empolese che produce gelati e dolci surgelati, si posiziona al 62° posto nella classifica. Fondata nel 1948, l'azienda si è evoluta includendo prodotti da forno e dolci per le ricorrenze, diventando un leader nel settore dei dessert surgelati in Italia.

Aruba S.p.A., fondata nel 1994 a Firenze, si colloca al 65° posto. È uno dei principali attori italiani nel settore dei servizi di hosting, cloud computing, e-mail e registrazione di domini.

Piaggio S.p.A., produttore di scooter, moto e veicoli commerciali, è al 76° posto. Fondata nel 1884 a Pontedera, Piaggio è famosa in tutto il mondo, in particolare per il marchio Vespa.

Monogrid, un'azienda fiorentina che sviluppa soluzioni di digitalizzazione e consulenza IT, si posiziona all'86° posto.

Al 98° posto troviamo Salvatore Ferragamo S.p.A., una delle case di moda più prestigiose al mondo, fondata a Firenze nel 1927 e specializzata in scarpe, borse, abbigliamento e accessori di lusso.

Manteco, azienda toscana specializzata nella produzione di tessuti di alta qualità, occupa la posizione 100. Fondata nel 1943 e con sede a Montemurlo, è nota per i suoi materiali innovativi destinati al settore della moda.

Aboca, al 109° posto, è un’azienda che produce integratori alimentari, medicinali a base di erbe e cosmetici naturali, con sede a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. È un punto di riferimento per la salute naturale.

Infine, Menarini, azienda farmaceutica fondata a Napoli nel 1886 e con sede principale a Firenze dal 1915, occupa la 112ª posizione. È uno dei gruppi farmaceutici leader in Italia con una forte presenza internazionale.

