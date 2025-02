L'Under 17 Eccellenza 'made in Use' vola alla fase interregionale

Chiudendo la seconda fase con la vittoria sul campo di Pontedera per 72-74, l’Under 17 Eccellenza ha conquistato il pass per la fase interregionale. I ragazzi di Davide Elmi e Lorenzo Del Meglio hanno tagliato questo splendido traguardo che, oltre ad essere una soddisfazione per tutti loro, sarà importante anche nella prossima stagione, dando alla società il diritto a prendere parte al campionato Under 19 d’Eccellenza. Il valore aggiunto è che, come capita spesso alle squadre targate Biancorosso, del gruppo composto da 14 ragazzi (10 del 2009 e 4 del 2008) ben 13 sono nati e cresciuti nel nostro vivaio. Ancora una volta, quindi, un risultato figlio del lavoro impostato negli anni e portato avanti con serietà e professionalità da tecnici e dirigenti.

Il Biancorosso Sesa è passato alla fase interregionale come Toscana 5 ed affronterà Cantù, Bassano, BSL San Lazzaro, Trieste e la vincente tra Vado e College Borgomanero. In attesa delle prossime sfide, un grande applauso a squadra e staff per il bel risultato raggiunto.

Il tabellino di Pontedera:

Juve Pontedera-Biancorosso Sesa 72-72

Casini, Zaraffi, Dimiccoli 2, Tinti 14, Chelini 13, Migliorini, Mancini, Ancillotti 12, Corsi 11, Ramazzotti 5, Crociani 4, Dani 13. All. Elmi (ass. Del Meglio)

