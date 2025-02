Montespertoli rinnova il legame con Santo Stefano di Cadore

Quest’anno la tradizionale gita invernale a Santo Stefano di Cadore ha riscosso un enorme successo, con oltre 70 cittadini di Montespertoli. Tra questi anche il Sindaco Alessio Mugnaini che ha partecipato all'iniziativa organizzata dalla Pro Loco.

L'organizzazione delle giornate è stata studiata per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti: per chi desiderava l'adrenalina dello sci sulle rinomate piste delle Dolomiti, sono state previste attività specifiche, mentre per chi preferiva scoprire il territorio a piedi, sono stati organizzati percorsi guidati e itinerari naturalistici.

Il programma ha offerto una varietà di esperienze: oltre allo sci, i partecipanti hanno potuto esplorare il suggestivo Lago di Misurina ghiacciato, salire sulle Tre Cime in motoslitta e camminare fino al Rifugio Pralongià in Alta Badia, oltre a visitare luoghi di grande interesse storico e culturale, come il Cimitero Militare Monumentale di Santo Stefano di Cadore.

Durante un incontro conviviale, i sindaci di Montespertoli e di Santo Stefano hanno condiviso le loro idee per rafforzare ulteriormente il gemellaggio tra le due comunità, illustrando proposte e strategie per future iniziative congiunte. Sabato sera, in un’atmosfera di amicizia e condivisione, i due amministratori hanno ascoltato il suggestivo coro degli alpini. Quest’edizione conferma, ancora una volta, come la gita invernale sia un appuntamento fondamentale che, da 28 anni, alimenta e rafforza il legame tra Montespertoli e Santo Stefano di Cadore, fondato su tradizione, cultura e momenti di autentica condivisione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa