Misericordia di Prato in lutto per la scomparsa di Andrea Carrini

La Misericordia di Prato piange la scomparsa di Andrea Carrini, presidente della sezione di Capezzana. Aveva 68 anni ed è morto a causa di un male incurabile. Il suo nome e il suo impegno erano molto conosciuti non solo nel mondo del volontariato, ma anche in città perché Carrini è stato a lungo infermiere all’ospedale di Prato. La sua attività nel mondo della Misericordia inizia da giovanissimo, in particolare nella sezione di Capezzana dove da oltre venti anni ricopriva l’incarico di presidente.

"È stato tra i promotori del rilancio e dello sviluppo della sezione – dice il proposto della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli – era legatissimo alla parrocchia e al paese di Capezzana. Era di carattere buono e generoso e ha testimoniato responsabilità, dedizione e competenza in tutti gli incarichi che ha ricoperto".

Per l’impegno di lungo corso come confratello attivo all’interno della Misericordia, nel 2009 era stato insignito della Stella al Merito della Carità dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e nel 2016 era stato nominato Capo Guardia d’onore nell’Arciconfraternita di Prato, onorificenza questa che spetta a coloro che compiono servizio continuativo per quarant’anni.

Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 24 febbraio, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Capezzana, il feretro sarà accompagnato dai confratelli e dalle consorelle in Brigata

Fonte: Misericordia di Prato - Ufficio Stampa

