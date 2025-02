Picchia lui e la madre, 14enne chiama la polizia e denuncia il padre

A Firenze, un 14enne ha fatto arrestare il padre, un 42enne serbo, chiamando la polizia e denunciando le violenze subite da lui, dalla madre e temute per i suoi quattro fratellini. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia su ordine del magistrato Sandro Cutrignelli. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato in casa una katana, segnalata dagli stessi familiari, e lo hanno denunciato anche per detenzione abusiva di arma. La madre, una 43enne macedone, ha confermato le accuse del figlio.

