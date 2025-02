'Premiata Pasticceria Bellavista' in scena al Teatro del Popolo

Il mese di febbraio si conclude, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, nel segno del divertimento. Giovedì 27 Febbraio alle ore 21,00 è in programma, fuori abbonamento, “Premiata Pasticceria Bellavista” di Vincenzo Salemme.

“Premiata Pasticceria Bellavista” racconta la differenza tra guardare e vedere. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. Il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere.

La scrittura di Vincenzo Salemme riesce a raccontare attraverso le vicende di una famiglia, il mondo intero, un’umanità che cammina con i paraocchi, che ha difficoltà nelle relazioni, che mira solo al profitto personale, che mente spudoratamente e non guarda mai in faccia la realtà.

Ottima la regia di Giuseppe Miale Di Mauro che dirige dei bravissimi attori come Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.

L’ultimo degli spettacolo fuori abbonamento sarà “Otello, di precise parole si vive”, in calendario il 3 aprile, ma il prossimo spettacolo, in ordine di tempo, in scena sul palco castellano sarà, venerdì 7 marzo, “La buona novella” con Neri Marcorè.

Giovedì 27 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA

di Vincenzo Salemme

con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino

Regia di Giuseppe Miale Di Mauro

Produzione: COMPAGNIA N.EST e DIANA OR.IS

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00/ridotto soci Coop € 20,00

Rimanenti palchi 1°, 2° e 3° ordine di palchi € 20,00 / ridotto € 18,00 / ridotto soci Coop € 18,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa