Una serata di solidarietà per la Pubblica Assistenza di Santa Croce

Sabato 1 marzo 2025 alle ore 21.15, la Compagnia Secondo Atto, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Santa Croce, porterà in scena al Teatro Verdi di Santa Croce una replica speciale dello spettacolo teatrale 'Notte in bianco'. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Pubblica Assistenza di Santa Croce, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiali e attrezzature necessarie alle attività.

Notte in bianco è una brillante commedia tutta al femminile, interpretata dalla compagnia toscana Secondo Atto, composta da attori di talento e comprovata esperienza: Silvia Rappini, Giada Secchi, Elisa Gini e Giulia Salutini. La compagnia, nata nel 2016, ha portato in scena numerosi spettacoli di successo, conquistando il pubblico della Valdera e non solo.

Un gruppo di amiche si riunisce per celebrare l’addio al nubilato della futura sposa. In un’atmosfera di confidenze e risate, emergono ricordi, vecchie rivalità e rivelazioni inaspettate. Tra racconti di uomini, scelte di vita sorprendenti e dinamiche di amicizia profonde, la serata prende una piega imprevedibile. Linda, pittrice e figlia di un ricco imprenditore, ospita l’evento nel suo lussuoso appartamento; Vanessa, attrice in crisi e reduce da una separazione, si rifugia nell’amore per il suo cane; Carla, appassionata di discipline orientali, porta un tocco di spiritualità al gruppo. Ma la vera sorpresa arriva quando la futura sposa tarda ad arrivare e un’ospite inattesa, Cristiana, irrompe nella serata. Chi è? E soprattutto, il matrimonio si celebrerà davvero?

Un intreccio di situazioni comiche e colpi di scena, in cui la donna contemporanea è finalmente la protagonista assoluta.

I biglietti sono disponibili al numero 328 8742308.

Fonte: Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce - Ufficio Stampa

