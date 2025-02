Si barricano in casa e minacciano di incendiare casa durante sfratto, arrestati due 23enni

Due giovani conviventi, una italiana e un marocchino, entrambi 23enni, sono stati arrestati a Castelnuovo di Garfagnana per resistenza a pubblico ufficiale durante un'operazione di sfratto avvenuta il 18 febbraio. Dopo essersi barricati in casa, la donna ha minacciato di incendiare l’abitazione e di togliersi la vita. I due hanno ostacolato l’accesso con mobili e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, tra cui un coltello da cucina. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, uno dei quali è stato colpito alla testa da una pentola. I carabinieri, equipaggiati con protezioni antisommossa, hanno proceduto allo sgombero e all’arresto. Oggi il giudice ha disposto per la coppia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Notizie correlate