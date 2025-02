Anche i tifosi del Pisa mostrano il 'cartellino rosso' a Israele

Ha fatto scalpore la coreografia dei tifosi dell'Empoli riguardo Israele, ma il giorno prima gli ultras del Pisa in Serie B avevano fatto una cosa simile. Prima della sfida di campionato con la Juve Stabia, i supporter nerazzurri hanno esposto una serie di striscioni contro la decisione della FIFA di non escludere Israele dalle competizioni a causa di quanto sta avvenendo in Palestina.

"Art.4 Statuto FIFA 2021" si legge nello striscione. Sopra c'è una figura di spalle che sventola un cartellino rosso. Si tratta di Handala, figura celebre dei fumetti in Palestina. Il riferimento è a un articolo della FIFA che stabilisce che ogni forma di discriminazione nel calcio è vietata e punibile con l'espulsione. Si fa quindi accenno al comportamento di Israele in Palestina.

Sempre nella medesima giornata i tifosi del Pisa hanno esposto pure uno striscione per ricordare la manifestazione degli studenti in centro, in cui alcuni giovani vennero colpiti da cariche della polizia proprio durante un corteo pro-Palestina.

