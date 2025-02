Thinking Day 2025: celebrazione a Casenuove con guide e scout di Empoli e Castelfranco

Il parco di Casenuove si è tinto di azzurro domenica 23 febbraio, accogliendo centinaia di scout dei gruppi empolesi e di Castelfranco per celebrare il Thinking Day, la giornata mondiale del pensiero, in memoria di Robert Baden-Powell, fondatore del movimento scout, e di sua moglie Olave Soames, la prima presidente mondiale delle Girl Guides.

Ogni anno, le guide e gli scout di tutto il mondo sono invitati a riflettere su temi che riguardano i giovani di diverse nazioni. Ogni edizione ha un tema specifico, che rappresenta un’opportunità per i ragazzi di approfondire conoscenze e agire concretamente. Il tema di quest'anno, 'La nostra storia', ha invitato i gruppi scout a riflettere sul passato, presente e futuro del Movimento, con particolare attenzione alla nascita della Giornata Mondiale del Pensiero, istituita durante la quarta conferenza mondiale WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), celebrata il 22 febbraio 1926. Nel 2028 si celebreranno i 100 anni di WAGGGS, un movimento che oggi rappresenta oltre 10 milioni di Guide e Scout in tutto il mondo.

I capi dei tre gruppi scout di Empoli e di Castelfranco hanno organizzato giochi e attività per coinvolgere i ragazzi e stimolare la riflessione sul tema del Thinking Day. Attraverso un percorso a tappe che ha esplorato il passato, il presente e il futuro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di scoprire aspetti storici e attuali dello scautismo. Al termine dell’attività, ciascun ragazzo ha scritto su un foglietto a forma di tessera del puzzle la propria visione del futuro dello scautismo e del guidismo, immaginando come vorrebbero che fosse il movimento nei prossimi anni.

Come tradizione, è stato raccolto un 'penny simbolico', un’offerta che viene devoluta a realtà che necessitano di supporto. Quest’anno, i gruppi scout della 'foglia' (gruppi limitrofi) hanno scelto di destinare il ricavato a una comunità scout nascente, gestita da suore nelle favelas in Brasile, offrendo così l’opportunità a ragazze e ragazzi di vivere l’esperienza scout.

Niccolò Banchi

