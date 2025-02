Use Computer Gross, a Borgomanero arriva la sconfitta

La prima amarezza della seconda fase arriva da Borgomanero. L’Use Computer Gross perde 91-88 contro la giovane squadra locale dopo una partita che, per alcuni tratti, la vede condurre anche con buoni margini. I ragazzi di coach Valentino non riescono però mai a mettere davvero le mani sulla partita, subiscono un parziale in avvio dell’ultima frazione e, nell’arrivo in volata, non riescono a trovare il colpo decisivo. A lungo senza Baccetti, fuori per un colpo alla coscia, poi anche senza Quartuccio per un problema muscolare, e alla fine anche senza De Leone, fuori per falli, i biancorossi fronteggiano per metà partita la zona avversaria che, alla fine, paga dividendi alti alla squadra di casa che coglie così la seconda vittoria in altrettante partite.

Rosselli sforna subito un assist al bacio a De Leone che ringrazia e ne mette due. Borgomanero parte come da copione a cento all’ora e Bazan trova strada sulla linea di fondo e schiaccia il 9-6. A metà siamo 12-10 e Sesoldi impatta dopo un’ottima circolazione di palla. La difesa biancorossa batte in testa e subisce nel finale un parziale che al 10’ fissa il punteggio sul 27-17 con tripla finale di Mazzoni. Maric trova i primi due numeri della serata e De Leone appoggia il 29-26 con inevitabile minuto dei piemontesi. Maric continua a dare spettacolo trovando dall’angolo il 34-33 e, dopo il 37 pari di Rosselli, è ancora del croato la tripla del sorpasso: 37-40. Giannone batte il ferro, Rosselli trasforma nel 37-43 un fallo tecnico e Quartuccio un libero per il 37-44. A metà siamo 40-46 con ben 26 punti per i biancorossi, niente male. Sesoldi trova spazio nel cuore dell’area e, poco dopo, Mazzoni e Rosselli per il più 12: 42-54. Borgomanero fa soffrire l’attacco biancorosso passando a zona e tornando sotto: 53-56. Giannone e Maric trovano due triple pesantissime (54-62) che ridanno fiducia e le due squadre si sfidano a suon di tiri dall’arco. Il 63-72 è un terzo tempo in transizione di Maric oltre la linea dei tre punti, un tiro di cui forse solo lui è capace ed è su questo punteggio che si va all’ultimo riposo. Borgomanero non molla, torna sul 69-72 e pareggia dalla lunetta: 72 pari. Benzoni sfrutta un tecnico per il sorpasso e Bazan certifica il momento difficile segnando nel cuore dell’area biancorossa il 75-72: timeout Use e parziale di 12-0. Con De Lene fuori per falli, Sesoldi la mette dall’angolo ed a metà siamo ancora pari: 76-76. Botta e risposta Bazan-Maric per l’82-81 e Rosselli, dopo un tecnico, pareggia dalla lunetta all’8’. A un minuto e mezzo dalla sirena siamo 85 pari, l’Use sbaglia e Osasui va in lunetta mettendone due: 87-85. A 39 secondi dalla fine Rosselli non trova la via del canestro e all’Use non resta che il fallo sistematico. Gaiola segna l’89-85, finisce 91-88.

91-88

COLLEGE BORGOMANERO

Olivieri, Gustina 1, Broggi 3, Benzoni 24, Asani 6, Gaiola 12, D’Amelio 7, Charfi, Bazan 21, Osagie, Osasui 17, Rupil. All. Di Cervo

USE COMPUTER GROSS

Giannone 24, Marini ne, Baccetti 2, Sesoldi 13, Rosselli 11, De Leone 8, Mazzoni 10, Quartuccio 1, Tosti, Maric 19. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano e Bavera di Desio

Parziali: 27-20, 40-46 (13-26), 63-72 (23-26), 91-88 (28-16)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa