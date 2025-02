A Montespertoli ricco programma di presentazioni presso il Centro Culturale 'Le Corti'

Lo scorso mese ha preso il via il nuovo ciclo di incontri della rassegna letteraria del Centro Culturale "Le Corti", inaugurata con la partecipazione del vicesindaco Marco Pierini in occasione della presentazione del libro "Ritratto su macchina da scrivere. Memorie di Hannah Arendt" di Verbena Giambastiani.

La rassegna propone una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura e al dialogo culturale, con la partecipazione di autori e autrici del territorio. Ogni incontro sarà introdotto dagli assessori del Comune di Montespertoli, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per scoprire nuove opere e approfondire temi di grande attualità.

Dal 27 febbraio al 10 aprile, sette appuntamenti scandiranno il calendario culturale con opere che spaziano dalla narrativa alla saggistica, fino a testi illustrati e guide informative.

Il programma delle presentazioni prosegue giovedì 27 febbraio alle 18:15 con la presentazione del libro "Ripple" di Leonardo Giani. L’evento sarà introdotto dalla Responsabile della Biblioteca Daniela Brenci, mentre l’autore dialogherà con Claudia Lando, Presidente dell’Associazione Bibliamus.

Sabato 1 marzo, alle 10:30, sarà la volta di "Mia mamma si colora di rosso" di Elisa De Blasio, un’opera che verrà presentata dall’Assessore all’Istruzione Daniela Di Lorenzo. Dopo l’incontro, i più piccoli potranno partecipare ad un laboratorio dedicato.

Giovedì 13 marzo, alle 18:00, Diego Gabriele presenterà il suo libro illustrato "Vedo ombre", un’opera che sarà introdotta dall’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli.

Sabato 15 marzo, alle 16:30, il tema dell’inclusione sarà al centro della discussione con "Sei sempre tu", una guida informativa su omosessualità e variazione di genere, curata da Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia. L’incontro sarà introdotto dall’Assessore all’Inclusione Ottavia Viti.

Il ciclo di eventi prosegue sabato 22 marzo, alle 18:00, con la presentazione di "Oltre il dolore" di Cinzia Vilucchi, introdotta dall’Assessore alle Politiche del Lavoro Paolo Vignozzi.

Giovedì 27 marzo, alle ore 21:00, presentazione del libro “La rivoluzione della cura. Esperienza della piazza del mondo” di Massimo Orlandi, una toccante testimonianza sul lavoro di cura svolto nella Piazza del Mondo a Trieste, un luogo di accoglienza e soccorso per i profughi in transito lungo la rotta balcanica.

L'incontro sarà introdotto da Susanna Lupi dell’Associazione Bibliabus e vedrà il coinvolgimento dell’autore in un dialogo con i volontari della Confraternita della Misericordia di Barberino Tavarnelle e Paola Nigi, volontaria della Pubblica Assistenza di Montespertoli.

Giovedì 3 aprile, alle 18:00, sarà il turno di "Il segreto nel nome" di Oursana Amal, un’opera che sarà presentata dall’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli e approfondita attraverso un dialogo con Caterina Isoldi. L’evento avrà un’apertura speciale con una breve esibizione di danza Sufi, accompagnata dalla degustazione del tè marocchino.

L’ultimo appuntamento di questo ciclo si terrà giovedì 10 aprile, alle 18:00, con "Bini. Sette secoli di storia di una famiglia del contado fiorentino", scritto da Gianni e Raffaello Bini. L’incontro sarà introdotto dall’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli e vedrà il coinvolgimento di Daniela Brenci, Responsabile della Biblioteca Comunale, in dialogo con gli autori.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni: biblioteca@comune.montespertoli.fi.it oppure telefonare a 0571 600228, o scrivere su whatsapp 3389177871.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa