Abusa di una 23enne su un treno regionale, arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato a Pisa per aver abusato fisicamente di una studentessa di 23 anni su un treno regionale che percorreva la tratta Pisa-Livorno. L'aggressione si è verificata mercoledì 21 febbraio, mentre il treno era in viaggio verso la stazione di Pisa.

La giovane, nonostante lo shock, ha mantenuto la lucidità e, appena scesa alla stazione di Pisa, ha subito denunciato l'incidente alla polizia ferroviaria. La ragazza ha fornito una descrizione dettagliata dell'aggressore, che ha permesso agli agenti di rintracciarlo rapidamente. L'uomo è stato fermato poco dopo e arrestato.

L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto il trasferimento dell'uomo in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Friuli, in attesa della procedura di espulsione dal territorio italiano.

L'episodio, che ha suscitato grande indignazione, è stato reso noto oggi, e la polizia sta continuando le indagini per raccogliere eventuali ulteriori prove e dettagli sull'accaduto.