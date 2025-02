Gli asili nido di Pisa resteranno aperti anche a luglio

“A partire da questo anno educativo gli asili nido del Comune di Pisa, sia quelli a gestione indiretta che quelli a gestione diretta, saranno aperti a luglio”. Questo l’annuncio dell’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi Riccardo Buscemi, che così commenta l’approvazione ieri in Consiglio Comunale della mozione sulla programmazione e implementazione del servizio nidi comunale nel mese di luglio: “Saluto con grande soddisfazione l’approvazione della mozione presentata ieri e ringrazio tutto il Consiglio Comunale che, con il voto all’unanimità, mi ha dato un mandato forte e pieno per proseguire l’impegno che ho avviato fin dall’inizio del mio mandato, e che porterà già dall’estate 2025 ad estendere al mese di luglio il servizio degli asili nido, non solo nelle strutture a gestione indiretta, ma anche in alcuni nidi comunali a gestione diretta”.

Nei piani del Comune si tratta di affiancare alla tradizionale apertura nel mese di luglio degli asili a gestione indiretta anche quelli a gestione diretta, almeno fino al completamento delle 42 settimane dell’anno educativo previsto dalla Legge Regionale (in questo caso estendendo il servizio almeno fino al 12 luglio 2025 anziché fino al 30 giugno 2025).

“La nostra Amministrazione – spiega l’assessore Buscemi – ha sempre lavorato, già a partire dalla scorsa legislatura, sulle possibilità di estendere orario e attività dei servizi rivolti alle famiglie con bambini piccoli, tra cui l’apertura degli asili nido a gestione indiretta anche per il mese di luglio. Il programma di mandato del Sindaco ha confermato e rafforzato l’impegno dell’Amministrazione nel fornire risposte concrete alle crescenti necessità familiari dei genitori che sono impegnati in attività lavorativa e che spesso a Pisa non dispongono di una famiglia di origine a cui fare riferimento. Per questo, dall’inizio del mio insediamento, ho lavorato per estendere l’apertura del servizio a luglio anche agli asili a gestione diretta, adeguando così l’offerta alla domanda. Quest’anno l’apertura sarà almeno fino al 12 luglio, a completamento delle 42 settimane del calendario annuale di funzionamento, un segnale chiaro che questa Amministrazione vuole venire incontro alle esigenze reali delle famiglie che hanno evidenziato la necessità di un servizio prolungato al mese di luglio. Dal 2026, confido di allungare l’apertura a 3 o 4 settimane, rendendo la misura strutturale. È un costo aggiuntivo per il bilancio comunale, ripagato solo minimamente dalle quote individuali, ma l’impegno dell’Amministrazione è quello di investire sui servizi rivolti alle famiglie con bambini.”

Prosegue Buscemi: “Il primo anno sarà un anno sperimentale, e per comprendere appieno la domanda limiteremo il prolungamento del servizio solo ad alcune strutture tra quelle più idonee ad ospitare i bambini nel periodo più caldo della stagione. Nel frattempo ci impegniamo per portare avanti il percorso già previsto per adeguare, con gli interventi che si riveleranno necessari, tutte le strutture e renderle confortevoli nei mesi estivi. La 3° Commissione Consiliare si riunirà già domani pomeriggio, per avviare immediatamente il percorso amministrativo che consentirà agli uffici comunali di programmare l’estensione del servizio e pubblicare quanto prima il bando di iscrizione rivolto alle famiglie che sono interessate a usufruirne”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

