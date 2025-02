Atteggiamenti intimi in auto con una minorenne: arrestato un 61enne

A seguito di una segnalazione i carabinieri sono intervenuti in via Zara a Firenze, dove hanno sorpreso un 61enne all’interno di un’auto in sosta in atteggiamenti intimi con una ragazza italiana nata nel 2011. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Scientifica per gli accertamenti di rito.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di atti sessuali con minorenne e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato condotto nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.