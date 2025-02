Carnevale di Venezia, gita in pullman da Empoli e Firenze con Fotoclub Vinci

Il Fotoclub Vinci organizza una gita in pullman al Carnevale di Venezia per domenica 2 marzo 2025. Le partenze secondo il programma saranno da Empoli (Centro*Empoli) uscita Fi-Pi-Li alle ore 5.30 e da Firenze Nord uscita Casello/Area di Servizio alle ore 6.00.

Il prezzo è di 65 euro per gli adulti, 60 euro per bambini fino a 12 anni. La quota include la gita in pullman andata e ritorno da Empoli e Firenze, il trasferimento andata e ritorno privato con vaporetto a piazza San Marco, l'assicurazione di viaggio e l'assistenza dell'organizzazione. Altri dettagli e contatti per informazioni e prenotazioni nella locandina.

