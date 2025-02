Castelfiorentino, 3mila euro raccolti alla Mensa Caritas per la Comunità per minori

Tremila euro sono stati raccolti domenica scorsa al pranzo promosso dalla sezione soci Coop e che si è tenuto presso la Mensa della Caritas, una somma considerevole che sarà destinata alla Comunità per minori di Castelfiorentino.

Ben centosessanta persone hanno infatti risposto all’appello di questa raccolta fondi, iniziativa solidale organizzata in collaborazione con il Comune, la cooperativa “Il Piccolo Principe” e la Comunità di San Martino, alla quale erano presenti nel servizio ai tavoli anche dodici ragazze e ragazze della Casa Famiglia: ragazzi sereni, che grazie a questa struttura saranno messi nelle condizioni di poter studiare, prepararsi un futuro con la fiducia che merita la loro età, e che potranno realizzare il loro sogno di creare un laboratorio musicale ed un complesso per tutta la comunità. Pur essendo impossibilitati a partecipare al pranzo, molte persone hanno effettuato ugualmente una donazione in denaro

“Un momento importante quello di Domenica – osserva l’Assessora Marta Longaresi - non solo per la raccolta fondi, sicuramente preziosa, ma anche per creare legami con la Comunità per minori di San Martino. Conoscerla, fare modo che ognuno di noi se la senta un pezzettino sua è un'occasione speciale èer "arricchirsi" a vicenda. Un ringraziamento alla responsabile, Elena Bartalucci, agli educatori, ai ragazzi e le ragazze per tutto quello che fanno ogni giorno, compresa l’iniziativa di Domenica in cui ci hanno offerto l’opportunità conoscere una dimensione educativa eccellente per il nostro territorio. Un grazie speciale alla Sezione Soci Coop di Castelfiorentino, per la sua attenzione costante nei confronti della Comunità di San Martino".

“La Sezione Soci Coop di Castelfiorentino – spiega la Presidente, Giancarla Armano - ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di solidarietà gratificante per tutta la comunità, donando il proprio tempo, prezioso tanto quanto le donazioni, le Associazioni di volontariato, la Parrocchia che ci ha accolto e l'Amministrazione Comunale, che ha condiviso fin dall'inizio questo nostro progetto”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa