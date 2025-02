Come Internet ha cambiato per sempre la visione dello sport

Risulta impossibile pensare al mondo prima dell’avvento di Internet, uno strumento che ha sicuramente rivoluzionato le modalità con cui viviamo ogni attività professionale, ma soprattutto ogni passione legata anche al settore dello sport. Oggi ruota tutto attorno alle piattaforme social, alle piattaforme pay tv per film e serie tv, alle dirette streaming che aiutano un tifoso a seguire in modo illimitato match, eventi e squadre del cuore. Il tutto senza rinunciare anche a informazioni, statistiche e curiosità legate alla società o al singolo giocatore.

Per gli esperti, è quindi corretto dire che la tecnologia digitale ha trasformato il mercato sportivo, rendendolo più accessibile ovunque ci si trovi e affermandolo come un fenomeno globale. E da qui sono anche nate nuove opportunità, ma anche sfide inaspettate per il settore!

Lo streaming, da nuove trend a strumento imprescindibile

Come seguivano lo sport i tifosi fino a qualche anno fa? Tutto passava attraverso la televisione, le reti nazionali o locali che si occupavano di coprire eventi specifici. Un tifoso doveva quindi adattarsi agli orari, alle trasmissioni di approfondimento o recarsi allo stadio per assistere a una partita. Poi è arrivato lo streaming, che ha portato con sé la nascita di servizi come DAZN, ESPN+ e Amazon Prime Video.

Dietro ogni piattaforma esiste un quantità infinita di occasioni di guardare partite ed eventi sportivi in tempo reale su dispositivi mobili, tablet o computer. E questo “nuovo modo di vivere lo sport” ha portato lo streaming a raggiungere vette impensabili fino a pochi anni fa. Basta infatti pensare che nel 2022, secondo i dati di Statista, il mercato globale dello streaming sportivo ha raggiunto un valore di oltre 18 miliardi di dollari. E la crescita è destinata a continuare rapidamente anche nei prossimi anni.

Internet ha quindi favorito la globalizzazione dello sport, rendendo accessibili eventi che fino a poco tempo fare erano limitati. Pensiamo alla stessa Champions League, ma soprattutto a manifestazioni sportive di grande successo come il Super Bowl o le Olimpiadi che oggi sono seguite in diretta da milioni di persone, abbattendo le barriere linguistiche e culturali.

Dati e statistiche: come Internet ha nutrito la curiosità dei tifosi

Il ruolo di Internet ha modificato anche il modo in cui i tifosi analizzano e comprendono lo sport, a prescindere dalla disciplina che seguono. Ci sono piattaforme specializzate che condividono dati, statistiche delle partite e prestazioni individuali degli atleti. Il lavoro di questi portali è stato (ed è ancora) essenziale, soprattutto per il mondo delle scommesse sportive. Avere accesso illimitato alle informazioni, attraverso piattaforme come https://scommesse.io/ permette di donare ai giocatori una guida completa con approfondimenti e strategie basate su dati reali.

Viene quindi spontaneo dire che l’integrazione online delle statistiche e le analisi in tempo reale ha reso le scommesse più accessibili e i giocatori più consapevoli e coinvolti.

Streaming e social network: esiste una connessione?

Anche i social media hanno giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione dello sport e soprattutto dei servizi di streaming con abbonamento. Attraverso le community di Instagram e TikTok è possibile trovare numerosi gruppi di fan alle prese con portali, post e soprattutto live dove condividere le proprie passioni e notizie in tempo reale. Oltre a seguire quindi i propri atleti preferiti, ogni utente può interagire attraverso nuovi spazi. L’esempio più grande dell’affermazione dello streaming tra i giovani è Twitch, dove moltissimi appassionati e giocatori hanno costruito canali con appuntamenti giornalieri fissi per parlare di gioco, di sport e ogni altra passione comune.

Ecco perché sono le stesse società e squadre a sfruttare al meglio social media e streaming, conoscendo il grande potenziale che possono avere le condivisioni di momenti esclusivi per coinvolgere il proprio pubblico.

Quali sono le sfide legate al fenomeno della digitalizzazione?

La quantità di vantaggi offerti dal processo di digitalizzazione sono stati ampiamente espressi attraverso i paragrafi precedenti. Ma ci sono anche delle insidie che è bene considerare, in particolare rispetto al mercato illegale della condivisione di contenuti. Internet e il forte tasso di connessione che offre, ha portato a un “sovraccarico” d’informazioni: in questo panorama diventa difficile per alcuni utenti distinguere tra notizie affidabili e fake news. E soprattutto tra piattaforme sicure e illegali.

Senza contare che l’alta esposizione degli atleti, attraverso social e contenuti esclusivi via streaming, ha portato ad episodi di violenza, come gli insulti ricevuti dall’attaccante Moise Kean, cyberbullismo e critiche personali al limite dell’imbarazzo. Per questo motivo ci si interroga spesso rispetto a quale sia il modo migliore per offrire intrattenimento online, senza però violare il rispetto della dignità personale.

Conclusione

Sicuramente Internet continuerà a influenzare profondamente la nostra vita in ogni aspetto e non solo attraverso lo sport. Pensiamo alle tecnologie emergenti come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR), destinate ad evolvere ulteriormente l’esperienza sportiva, fino a portare i tifosi “in campo”.

Ma oltre a lavorare sulle opportunità bisognerà anche concentrarsi su nuove responsabilità che non solo hanno i tifosi, ma anche le società che offrono servizi di streaming su scala mondiale. Solo così il comparto digitale potrà davvero trovare un giusto equilibrio tra innovazione, intrattenimento e rispetto di tutti quei valori fondamentali che proprio lo sport dovrebbe insegnare.