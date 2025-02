Diagnosi precoce dei tumori al seno, al via la campagna di screening a Castelfiorentino

A partire da giovedì prossimo fino al 14 marzo l’azienda Usl Toscana centro promuove la campagna di screening mammografico per le donne di età 45-49 anni residenti nel comune di Castelfiorentino. Lo screening sarà effettuato con mammografo mobile posizionato nel parcheggio della Casa della Salute in via Cesare Pavese n.4 nel comune di Castelfiorentino. La partecipazione avviene tramite lettera di invito presso il proprio domicilio, inviata dalla segreteria screening di Empoli.

Coloro che rientrano nella fascia di età 45-49 anni e non avessero ricevuto l'invito possono telefonare al numero 055 545454 tasto 4 percorso screening e tasto 2 ambito Empolese da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

Gli screening oncologici sono interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori. Partecipare agli screening oncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure. Il test impiegato per lo screening del tumore della mammella è la mammografia, cioè una radiografia delle mammelle.

L'esame mammografico di solito non è doloroso; può provocare solo un leggero fastidio dovuto alla compressione, necessaria per la buona qualità dell'esame. La mammografia non comporta rischi per la salute, dato che le dosi di radiazioni emesse sono molto basse.

Il tumore della mammella è molto frequente: dai dati del Registro Tumori Toscano si stima che 1 donna su 9 svilupperà un tumore della mammella nel corso della vita.

La partecipazione agli screening oncologici è gratuita e può salvare la salute: la mammografia eseguita regolarmente consente una diagnosi precoce del tumore mammario, che può essere così individuato in una fase molto iniziale e curato efficacemente.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

