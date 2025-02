Divieto di ritorno a Monteriggioni dopo una truffa a un anziano

Divieto di ritorno per quattro anni nei confronti di un uomo di 48 anni che tentò di raggirare un 80enne. La misura è stata emessa dal Questore della Provincia di Siena.

L’uomo, di origini campane, nel mese di gennaio scorso era stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata in concorso dai carabinieri che erano intervenuti presso un’abitazione di Monteriggioni.

Il presunto complice aveva telefonato all’anziano facendogli credere che la figlia aveva investito una persona, che si trovava gravemente ferita, e che avrebbe dovuto consegnare denaro o gioielli a chi si sarebbe presentato di lì a poco alla porta di casa, affinché venisse ritirata la denuncia sporta nei confronti della donna. In quella circostanza però, grazie anche alla immediata segnalazione del vicino di casa al numero unico di emergenza 112, i militari sono riusciti ad intervenire tempestivamente arrestando il malvivente con i soldi in tasca, appena consegnati dalla vittima.

La misura di prevenzione è stata, infatti, disposta in quanto è emerso che il 48enne aveva numerosi precedenti per reati simili e non ha alcun legame con il territorio.