FiPiLi, Azione Ncc: "Per la sicurezza non basta un super autovelox, va rifatta la superstrada"

“La sicurezza stradale è un bene di tutti e chi come noi Ncc lavora ogni giorno al volante lo sa bene. Ma pensare di metterla in sicurezza mettendo un super autovelox suona un po’ come una beffa, considerando tutti i problemi che ha questa infrastruttura”.

A dirlo è Azione Ncc, associazione di rappresentanza dei noleggi con conducente, dopo l’accensione del nuovo super autovelox sulla FiPiLi.

“Di autovelox su questa strada ce ne sono già tanti – prosegue Azione Ncc – eppure la sicurezza continua a essere una chimera. Il problema non è solo la velocità delle auto, ma una viabilità al collasso: asfalto deteriorato, buche, cantieri infiniti, segnaletica insufficiente”.

“La FiPiLi va rifatta completamente – aggiungono da Azione Ncc – ma nell’immediato servono interventi urgenti nei tratti più critici. Non tra sei mesi, non tra un anno: adesso. L’alternativa? Chiuderla per un anno e rifarla da zero. È una provocazione, certo, ma la facciamo perché la prevenzione o peggio ancora le toppe non servono veramente a nulla”.

