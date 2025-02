Flying Donkeys Hockey Junior in finale di Coppa italia

Primo traguardo importante per i giovani Flying Donkeys. Dopo le ultime due partite di Regular Season, (persa di misura per 1 a 3 con la capolista Legnaro, e battuta Scomed Bomporto per 5 a1) con uno splendido terzo posto nella Classifica Nazionale, dietro a Fox Legnaro, e Milano Quanta, i Biancocelesti dell’Hockey Sabato e Domenica 1 e 2 Marzo, avranno la possibilità di giocarsi un titolo davvero importante;

La Coppa Italia del Campionato Elite.

I Biancocelesti si recheranno in quel di Cittadella, dove Sabato 1 Marzo, alle 17.30 affronteranno in partita secca il Milano.

La perdente domenica giocherà la finalina per i 3° 4° posto, la vincente invece si giocherà la finale per la Coppa.

Sarà un’impresa ardua per i ragazzi allenati da Stefano Carboncini, ma nonostante essere arrivati fin qui sia stata già una grande impresa, non è lecito accontentarsi.

Parola d’ordine: Provarci, perché le qualità, sia individuali, che di squadra, ci sono per giocarsela. Ci vogliono testa, consapevolezza, e convinzione.

Da Empoli saranno in molti a fare il tifo.

La manifestazione di Cittadella comprende anche la Finale di Coppa Italia Senior, e quella Femminile, e tutto verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Cittadella Hockey: @OKcitta