La segnalazione da Poggio alla Malva: "Dopo la frana siamo isolati"

"Siamo isolati, la situazione è difficili e ci sono molti disagi". La segnalazione arriva da Poggio alla Malva, frazione a sud del comune di Carmignano. I motivi sono da ricercare nel maltempo di qualche giorno fa, per San Valentino, quando ci furono una piccola frana su via della Stazione e problemi in via Fratelli Buricchi.

"C'è stata anche un'altra piccola frana negli ultimi giorni, la viabilità non è stata ripristinata, noi siamo isolati e non è facile arrivare nemmeno nei paesi vicini" dicono alcuni lettori di Poggio alla Malva.

Ci sarebbero stati anche "disagi legati alla mancanza di energia elettrica" ma negli ultimi giorni sarebbe stato tutto ripristinato.

"Da lunedì 24 febbraio e fino al 1 marzo sarà chiusa al traffico (con divieto di sosta) via Fratelli Buricchi dal numero civico 7 al 70 per consentire il completamento dei lavori di consolidamento in corrispondenza della frana (ordinanza 37/25)" scrive il Comune di Carmignano su Facebook.