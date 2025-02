Fuga ad alta velocità e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 28enne a Pisa

Nella notte, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 28enne straniero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, intorno alle 02:30, è stato notato a bordo di un’auto ferma sul ciglio della strada in via Aurelia, località Idrovora. Alla vista dei militari, è ripartito a forte velocità, dando il via a un inseguimento che si è concluso nei pressi di Torre del Lago, al confine con la provincia di Lucca, dove il veicolo è stato trovato incidentato e abbandonato.

Dopo una breve ricerca, i Carabinieri hanno rintracciato il conducente, ferito a un piede, che ha opposto resistenza al controllo. Arrestato, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

