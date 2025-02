Giornata Mondiale della Fauna Selvatica: torna la visita a tema nell'oasi di Arnovecchio

Un mondo prevalentemente notturno in cui tassi, istrici, volpi e specie più grandi, come il capriolo, passeggiano sugli stessi sentieri dell’area naturale protetta che di giorno sono frequentati dai visitatori.

All’inizio della visita è prevista una piccola liberazione di uccelli curati dal Cetras - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli, che ha come fine il recupero e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà. Si consiglia come sempre di portare il binocolo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso Legambiente Empolese-Valdelsa, da fare per email a oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Difficoltà: nessuna.

Attrezzatura: scarpe comode, binocolo.

Quota di adesione: visita gratuita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

DESCRIZIONE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte che da tempo è di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI APERTURE - Nel mese di marzo l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (ore 15-18) e la domenica mattina (ore 9-12), sempre ad accesso libero; info presso Legambiente Empolese-Valdelsa, email oasidiarnovecchio@gmail.com, sulla pagina facebook.com/oasidiarnovecchio e sul sito www.naturaintoscana.it