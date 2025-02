Gli rubano auto durante il turno di notte, ladri fuori l'azienda a Vinci

Esce dal turno di notte a lavoro e scopre che qualcuno gli ha rubato la macchina. L'auto, un'Alfa bianca, è stata rubata all'esterno dello stabilimento produttivo della Sammontana nella zona industriale di Mercatale intorno alle ore 3. I ladri sono riusciti a mettere in moto il mezzo, parcheggiato lungo il vialetto esterno di fianco allo stabilimento, disattivando il Gps. Il proprietario, un 30enne, ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno visionando le telecamere dell'azienda per tentare di rintracciare i ladri. Da quanto appreso l'auto sarebbe stata vista entrare in superstrada, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi. Si indaga.

Non si tratta del primo furto che avviene nelle frazioni di Vinci: nelle scorse settimane si sono registrati vari episodi di vandalismi alle auto tra Spicchio e Sovigliana o ai cassonetti pubblici, un furto a Collegonzi e un caso il furto all’Appaltino di Faltognano dove i ladri sono entrati nello storico negozio di alimentari accedendo anche alla casa delle proprietarie che stavano dormendo. A seguito di questi episodi di microcriminalità il sindaco di Vinci Daniele Vanni ha richiesto nei giorni scorsi un potenziamento delle forze di polizia al Prefetto, e anche l'opposizione di Centrodestra chiede interventi per far fronte alla situazione.

Notizie correlate