Il Rotary Club Empoli visita la prestigiosa Accademia Navale di Livorno

Giornata molto interessante quella organizzata dal Presidente del Rotary Club Empoli Roberto Gelli per i soci del club, accompagnati da familiari e tantissimi ospiti, sabato mattina 22 Febbraio con una visita alla prestigiosa Accademia Navale di Livorno.

I numerosi presenti sono stati divisi in due gruppi di trenta persone che, sotto la guida di ufficiali e allievi esperti, hanno potuto apprezzare gli ambienti, ad iniziare da una biblioteca ricca di pubblicazioni di grande valore, per continuare in un museo con bellissimi modelli rappresentanti navi dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri. La storia dell’Accademia inizia, è stato spiegato, nel lontano 1881, anno in cui fu fondata, e da allora è un simbolo di cultura, disciplina e progresso tecnologico dove la storia navale italiana si intreccia con le più moderne tecniche di navigazione e strategia militare. Essa è un ente di formazione universitaria militare, aperto a entrambi i sessi, che si occupa della formazione tecnica e della preparazione militare degli allievi ufficiali della Marina militare italiana.

Dopo questa istruttiva visita i convenuti si sono trasferiti al Museo Wass, dove hanno potuto ammirare documenti e fotografie d’epoca e progetti tecnici, dai primi prototipi di siluro ai prodotti finiti, che raccontano la storia dell’azienda dalle origini a Fiume nel 1864 sino alla Moto Fides e alla Wass del passato recente. L’interessante mattinata non poteva che concludersi al Circolo Ufficiali con un gustoso pranzo a base di pesce in un clima di convivialità e amicizia. Molto significativa in questa sede la piacevole sorpresa dell’imprevisto incontro con il futuro Governatore del Distretto 2071 del Rotary, Giorgio Odello, il quale ha rivolto parole di apprezzamento per la lodevole iniziativa intrapresa dal Rotary di Empoli.