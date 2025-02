Tutela legale per lavoratori infortunati e forze dell’ordine: il Consiglio regionale sollecita il Governo

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal portavoce dell’opposizione, Marco Landi della Lega, che chiede l’introduzione del patrocinio legale gratuito per le vittime di infortuni sul lavoro e per gli appartenenti alle forze dell’ordine coinvolti in procedimenti giudiziari derivanti dall’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dal reddito.

Il documento d’indirizzo, che include un emendamento proposto da Federica Fratoni del PD, impegna il presidente e la giunta regionale a sollecitare il Governo affinché venga garantita l’assistenza legale gratuita a tutte le persone coinvolte in queste situazioni, senza alcuna discriminante reddituale. Inoltre, la mozione mira a promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e istituzionale sul tema della tutela legale, attraverso iniziative di sensibilizzazione, campagne informative e momenti di confronto con le parti sociali e le associazioni di categoria.

Nel testo della mozione si evidenzia come l’attuale patrocinio a spese dello Stato sia riservato esclusivamente a chi rientra entro specifici limiti di reddito, escludendo così molte vittime di infortuni e operatori delle forze dell’ordine che, pur non rientrando nei criteri economici stabiliti, si trovano comunque in difficoltà nel sostenere i costi di un procedimento giudiziario.