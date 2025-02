Intervenuti per una lite, carabinieri scoprono armi e munizioni: arrestato a Fucecchio

Intervenuti in un'abitazione per una lite, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola, due fucili e varie munizioni detenuti illegalmente. L'intervento risale a una settimana fa, nella serata del 18 febbraio a Fucecchio, dove i carabinieri di Empoli hanno arrestato un cittadino italiano in flagranza del reato di detenzione illegale di armi da sparo e munizionamento. Richiesto l'intervento al 112 i militari sono giunti presso l'abitazione dove era stato segnalato un acceso diverbio, trovando una donna in strada la quale riferiva di essere preoccupata in quanto il marito, ancora all'interno della casa, poco prima per futili motivi aveva litigato con lei iniziando a spaccare piatti e vari suppellettili.

Una volta entrati nell'abitazione per cercare di calmare l'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto le tre armi da sparo e le munizioni detenute illegalmente dall'uomo, noto alle forze dell'ordine poiché già sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto di possedere alcun tipo di arma. Arrestato, come disposto dalla procura della Repubblica di Firenze è stato condotto presso il carcere Sollicciano dove è rimasto in seguito all'udienza di convalida del Gip, in regime di custodia cautelare. Il provvedimento è stato disposto dal magistrato di sorveglianza, che ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare.

