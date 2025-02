Lotta agli incendi: accordo da 1,8 milioni con volontari, Forestali e Vigili del fuoco

Attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi: la Giunta regionale ha approvato l’attivazione di 1 milione e 800mila euro per la sottoscrizione dell’accordo con il Coordinamento volontariato toscano (Cvt), con i Carabinieri Forestali e con il Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – per il 2025.

Sono ormai più di quaranta anni che la Regione Toscana ha attivato accordi, in particolare con il volontariato, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. Con il passare degli anni il numero di associazioni che si sono sensibilizzate al problema degli incendi è notevolmente aumentato e, oltre al rapporto diretto con la Regione Toscana, le diverse associazioni hanno attivato ulteriori rapporti con gli enti locali, contribuendo così a realizzare un’attività essenziale e distribuita su tutto il territorio regionale.

La stipula di specifiche convenzioni con le associazioni permette di regolamentare in modo corretto il rapporto con il mondo del volontariato, definendo un’assunzione di responsabilità da parte dei presidenti delle associazioni nell’utilizzo di personale idoneo.

A partire dal 2002 le associazioni hanno costituito il Coordinamento del volontariato toscano riunendosi tutte sotto un’unica sigla, con l’obiettivo di ottimizzare l’apporto fornito dal volontariato all’attività antincendi boschivi, ha avuto in questi anni un ruolo fondamentale per mantenere in un alto grado di efficienza la macchina regionale dell’antincendio boschivo.

“I risultati che pongono la Regione Toscana nel panorama nazionale con le migliori performance nella lotta agli incendi boschivi, sono il frutto di un’attiva e fattiva collaborazione tra tutte le componenti del sistema regionale Antincendi boschivi (Aib) che operano con alta efficienza e con elevata professionalità”, ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi. “La Regione può mettere in campo un notevole gruppo di operatori e tecnici che, oltre al volontariato, coinvolge direttamente anche gli operai forestali delle Unioni di Comuni, gli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali. Tutti possono contare su una notevole preparazione affinata presso il Centro regionale della Pineta di Tocchi in cui si formano continuamente figure anche innovative impiegate nella lotta agli incendi. Un team articolato e di assoluta qualità dunque di cui siamo orgogliosi e che ringrazio sempre per il lavoro eccezionale che riesce a fare”.

La convenzione annuale con il Cvt e con la Croce Rossa Italiana prevede un contributo per il mantenimento dell’organizzazione Aib e dei requisiti di idoneità (visite mediche, dispositivi di protezione individuale, copertura assicurativa, etc.) oltre che per lo svolgimento di specifici supporti operativi Aib sul territorio.

La convenzione con il Cvt coinvolge 12 associazioni (tra cui Anpas, La Racchetta, Vab e Misericordia) strutturate in 144 sezioni, con 4 mila soci e 530 mezzi allestiti Aib (pick up e autobotti).

La convenzione con la Croce Rossa Italiana comprende 10 Sezioni con circa 200 soci e 20 mezzi allestiti Aib (pick up e autobotti).

La presenza delle sezioni del volontariato sul territorio regionale è particolarmente concentrata nelle province più antropizzate (Firenze e Pisa in primis) ed è comunque significativa anche nelle aree rurali della regione (Siena e Grosseto).

Fonte: Regione Toscana