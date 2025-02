Empoli vola al San Marino Song Contest con Maledetta Records e i Questo e Quello

Oltre 20 artisti si esibiranno 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana a San Marino, per la finale del 'San Marino Song Contest'. E c'è anche un po' di Empoli... Il vincitore della sfida andrà a rappresentare la città alla 69esima edizione dell'Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera.

In mezzo a tanti artisti di fama nazionale e non, come detto c'è anche un po' di Empoli con i Questo e Quello. Il duo ligure, formato da Stefano d’Angelo e Francesco Mannella, fa parte dell'etichetta empolese Maledetta Records, fondata da Sandro Nucci.

Direttamente dal Festival di Sanremo arriva Gabry Ponte con il tormentone Tutta l'Italia. Tra i venti finalisti spiccano anche Bianca Atzei, Boosta, Pierdavide Carone, Marco Carta, Luisa Corna e Silvia Salemi. La gara non prevede distinzioni tra Big ed emergenti, né limiti di cittadinanza o lingua per i brani presentati. Tra gli italiani in competizione figurano Vincenzo Capua, Elasi, Haymara, Questo e Quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli. Nutrita anche la partecipazione internazionale, con artisti provenienti da Belgio, Slovenia, Ucraina, Albania e Svezia.

Notizie correlate