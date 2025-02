Maltempo, allerta meteo gialla nell'Empolese Valdelsa

L’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore in vigore su tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa è stata prorogata per tutta la giornata di mercoledì 26 febbraio 2025.

Per oggi, martedì 25 febbraio, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti nelle zone settentrionali della Toscana. Tuttavia, dalla tarda serata si attende un peggioramento più consistente su tutta la regione.

Per mercoledì 26 febbraio, le previsioni indicano piogge diffuse e locali temporali, con maggiore intensità nella prima parte della giornata.

Notizie correlate